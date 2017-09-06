Источник: в Москве подали заявку на пикет в поддержку мусульман-рохинджа

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Заявка на проведение 8 сентября пикета в поддержку мусульман Мьянмы поступила в префектуру центрального административного округа (ЦАО) Москвы и сейчас находится на рассмотрении, сообщил РИА Новости представитель мэрии в среду.

"В префектуру ЦАО поступила заявка на пикет до 200 человек. Заявка рассматривается", — сказал собеседник агентства.

В понедельник в центре Грозного прошел массовый митинг в поддержку мусульман-рохинджа. Его участники зачитали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "употребить весь авторитет в мире", чтобы остановить геноцид мусульман в Мьянме. За день до этого, в воскресенье, несколько сот человек собрались на митинг у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли, 123 тысячи бежали в соседний Бангладеш.