Пострадавшая в Ивантеевке учительница пробудет в больнице еще две недели

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Учительница, пострадавшая в результате инцидента в подмосковной Ивантеевке, находится в состоянии средней степени тяжести, планируется, что она пробудет в больнице не менее двух недель, сообщили РИА Новости в пресс-службе клинического института имени Владимирского.

"Она в средней степени тяжести… в сознании. У нее открытая черепно-мозговая рана, ушиб мозга. Операций быть не должно", — отметил собеседник агентства, добавив, что пациентка должна находиться в условиях стационара не менее двух недель.

Как ранее сообщила прокуратура, во вторник во время урока информатики ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на учительницу и ударил ее по голове кухонным топориком. Затем, по данным ведомства, подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.

По информации пресс-службы ГУМВД России по Московской области, в результате инцидента пострадали четыре человека. Прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев заявил, что были возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Халатность".