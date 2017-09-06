Роспотребнадзор выступит против проекта о торговле алкоголем в интернете

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Возможное разрешение торговли алкоголем через интернет перечеркнет успехи в борьбе с алкоголизацией населения в России, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Нужно ли разрешать онлайн-продажу алкоголя? Да, это пойдет на пользу и рынку, и потребителю

Нет, условия продажи, наоборот, надо ужесточить

Можно разрешить продажу слабоалкольных напитков Результаты 15.8% Да, это пойдет на пользу и рынку, и потребителю

76.6% Нет, условия продажи, наоборот, надо ужесточить

7.6% Можно разрешить продажу слабоалкольных напитков Все опросы Голосовать

Ранее Минфин РФ опубликовал проект регулирования алкогольной розницы в сети, принятие которого может разрешить продажу всех видов спиртного в интернете с 1 января 2019 года. Минпромторг согласовал проект, однако Минздрав РФ выступил против этой инициативы.

"Мы категорически против и будем настаивать на том, что этого делать нельзя, учитывая, что регулирование в интернете пока недостаточно, контроля там тоже нет", — заявила Попова в кулуарах ВЭФ.

По ее мнению, "те результаты, которых мы добились всеми ведомствами с 2012 года, могут быть полностью нивелированы этими решениями".

"Нация должна быть трезвой и здоровой", — добавила Попова.

Пока в интернет-магазинах можно купить только вина географического наименования, пиво, пивные напитки, медовуху, сидр. Также предусматривается ряд ограничений. Алкоголь в интернете сможет приобрести только совершеннолетний покупатель. Курьер магазина вправе потребовать документы, удостоверяющие личность. Кроме того, будут действовать те же временные рамки, что и для обычных магазинов.