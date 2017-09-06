Путин призвал власти развивать Дальний Восток для привлечения жителей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании президиума Госсовета по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, заявил, что повышение привлекательности Дальнего Востока является магистральной задачей для властей.

"Наша магистральная задача – повысить привлекательность Дальнего Востока. Это значит — достойное жилье, качественно здравоохранение, транспортная доступность, современные школы, детские сады и ясли. Словом, нужно создавать условия, чтобы сюда приезжало как можно больше трудолюбивых талантливых, образованных людей", — сказал Путин на заседании в рамках третьего Восточного экономического форума.

Решение и экономических, и социальных задач может быть успешным только при комплексном развитии всех девяти дальневосточных регионов, добавил глава государства.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.