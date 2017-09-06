Получатели "дальневосточного гектара" создали четыре населенных пункта

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Получатели "дальневосточного гектара" заявили о создании четырех новых населенных пунктов в Сахалинской области и Хабаровском крае, сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на заседании президиума госсовета по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, которое проходит в рамках Третьего Восточного экономического форума.
Он отметил, что на Камчатке и в Амурской области готовятся документы о расширении семи поселений.
Ранее вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что в рамках закона о "дальневосточном гектаре" уже выданы 36 тысяч участков.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.