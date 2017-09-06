Получатели "дальневосточного гектара" создали четыре населенных пункта

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Получатели "дальневосточного гектара" заявили о создании четырех новых населенных пунктов в Сахалинской области и Хабаровском крае, сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на заседании президиума госсовета по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, которое проходит в рамках Третьего Восточного экономического форума.

"Мы уже видим, что этот "гектар" создает новые населенные пункты на Дальнем Востоке, которые появятся на глобусе мира. Гражданами заявлено уже создание четырех новых населенных пунктов – в Сахалинской области и Хабаровском крае", — сказал Шпорт.

Он отметил, что на Камчатке и в Амурской области готовятся документы о расширении семи поселений.

Ранее вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что в рамках закона о "дальневосточном гектаре" уже выданы 36 тысяч участков.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. С 1 февраля стартовал третий этап реализации закона, в соответствии с которым россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в Дальневосточном федеральном округе. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.