Путин отметил отток населения с Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Миграционная ситуация на Дальнем Востоке сегодня лучше, чем это было в последние 25 лет, когда из макрорегиона уехали около двух миллионов жителей, но отток населения по-прежнему продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Известно, что в последние 25 лет отсюда (из дальневосточных регионов – ред.) в основном только уезжали. Макрорегион покинули почти 2 миллиона его жителей. Сегодня миграционная ситуация немного лучше. Но численность населения, тем не мене, продолжает ежегодно сокращаться. Правда, не такими темпами, но все-таки на 0,3%", — сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, проходящего в рамках третьего Восточного экономического форума.

Президент отметил, что очень важно добиваться таких позитивных перемен, которые реально почувствуют люди, живущие на Дальнем Востоке.