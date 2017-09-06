Систему безопасности в школах надо пересмотреть, заявила детский омбудсмен

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Система обеспечения безопасности в школах должна быть пересмотрена, однако необходим взвешенный подход, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в среду на совещании по инциденту со стрельбой в подмосковной школе.

Как ранее сообщила прокуратура, во вторник во время урока информатики ученик девятого класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове. Затем, по данным ведомства, подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.

По информации пресс-службы ГУМВД России по Московской области, в результате инцидента пострадали четыре человека. Прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев заявил, что были возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Халатность".

"Безусловно, тема, которая на поверхности, это пересмотр системы безопасности в школах. Но нужно относиться к ней разумно и с трезвым подходом, чтобы безопасность не стала системой преград", — заявила Кузнецова.

При этом, по ее мнению, не менее важно обсудить вопросы профилактики подобных случаев.

В свою очередь детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова призвала пересмотреть не только систему безопасности школ, но и всю систему образовательного процесса.

"Трагедия в Ивантеевке стала для нас точкой отсчета. Мы должны пересмотреть в целом всю систему безопасности, систему решения школьных конфликтов на территории образовательных учреждений. Мы должны пересмотреть подход к ученикам как к личностям, подход к работе с родителями. Для нас это станет поводом пересмотреть всю систему образовательного процесса, взаимодействия родителей, детей и педагогического состава", — сказала Мишонова.

По ее словам, в четверг в Ивантеевке пройдет большое совещание с участием школ, правоохранителей и других ведомств, где будут разбираться причины инцидента со стрельбой.