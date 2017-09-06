Систему безопасности в школах надо пересмотреть, заявила детский омбудсмен

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Система обеспечения безопасности в школах должна быть пересмотрена, однако необходим взвешенный подход, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в среду на совещании по инциденту со стрельбой в подмосковной школе.
Как ранее сообщила прокуратура, во вторник во время урока информатики ученик девятого класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове. Затем, по данным ведомства, подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.
"Безусловно, тема, которая на поверхности, это пересмотр системы безопасности в школах. Но нужно относиться к ней разумно и с трезвым подходом, чтобы безопасность не стала системой преград", — заявила Кузнецова.
При этом, по ее мнению, не менее важно обсудить вопросы профилактики подобных случаев.
В свою очередь детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова призвала пересмотреть не только систему безопасности школ, но и всю систему образовательного процесса.
По ее словам, в четверг в Ивантеевке пройдет большое совещание с участием школ, правоохранителей и других ведомств, где будут разбираться причины инцидента со стрельбой.