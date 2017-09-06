В правительство внесли проект о запрете превышения уровней тарифов ЖКХ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Проект закона, лишающий местные тарифные органы полномочий превышать предельный уровень тарифов ЖКХ, установленный федеральным центром, внесен в правительство, сообщил замруководителя ФАС Виталий Королев, выступая на Восточном экономическом форуме.

По его словам, ФАС активно дискутирует на уровне правительства о возможности регионов превышать предельные уровни тарифов.

"Мы устанавливаем предельные уровни, например, на передачу электрической энергии, на федеральном уровне, после чего тарифный орган субъекта на основании того, что у компании есть инвестпрограмма, может без какого-либо уведомления или уж тем более согласования с ФАС этот уровень превысить. То есть своим решением", — пояснил Королев.

В итоге складывается ситуация, когда ФАС говорит о том, что в среднем по стране рост тарифа на передачу электроэнергии составляет 3%, как написано в прогнозе Минэкономразвития, при этом в конкретном субъекте он может быть 12%, 15%, 20%.

"В настоящее время в правительство внесен проект федерального закона, согласованный с министерством экономики и министерством энергетики, о том, чтобы эту возможность у тарифного органа субъекта исключить", — сказал Королев.