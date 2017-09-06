"Суббота в джинсах": Топилин рассказал о дресс-коде для чиновников

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Глава Минтруда Максим Топилин, комментируя ситуацию с введением дресс-кода в правительстве Пензенской области, отметил, что должны быть общие правила для чиновников, однако по субботам он сам иногда ходит на работу в джинсах.

Ранее " Российская газета " сообщила, что запрещающие знаки о том, что сотрудникам правительства Пензенской области больше нельзя появляться на работе в кроссовках и джинсах, появились у входа в административное здание. Под запрет также попали сланцы, шорты, футболки и майки.

"Зачем распространять по всей стране? Дело в том, что есть внутренние распорядки, этика — я вот все время хожу в костюме и галстуке. В джинсах и шортах в будние дни на работу не хожу. А в субботу, когда на работу прихожу, иногда прихожу в джинсах", — сказал Топилин на полях ВЭФ, комментируя ситуацию.

"Должны же быть какие-то общие правила, люди же не идут на совещание в джинсах, если они чиновники, правда же?" – добавил он.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.