Топилин назвал возможную причину падения доходов россиян

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин во время панельной сессии Дальневосточники: демографическое развитие, новое качество жизни, новые возможности на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин во время панельной сессии Дальневосточники: демографическое развитие, новое качество жизни, новые возможности на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Снижение реальных доходов россиян, которое показал оперативный доклад Росстата, может быть связано с сокращением доли теневой экономики в РФ, Минтруд разбирается в этой ситуации вместе с Минэкономразвития, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин журналистам на полях ВЭФ-2017.

"Зарплата за январь-июль выросла на 3% в реальном выражении. Пенсии тоже выросли с учётом пятитысячной выплаты — в реальном выражении растут. Пособия все проиндексированы. По крайней мере, там нет фактора падения. Все снижение доходов, которое в итоговом коэффициенте получается, в итоговом индексе, это что-то связанное с перемещениями в иной деятельности, предпринимательской деятельности, в таком теневом секторе. Либо он сокращается, либо ещё что-то происходит. Мы сейчас с Минэкономики разбираемся", — сказал Топилин.

Он отметил, что прогноз на 2017 год показывает рост доходов россиян в реальном выражении.

Ранее оперативный доклад Росстата засвидетельствовал снижение реальных располагаемых доходов россиян в июле 2017 года: они снизились снизились на 0,9% в годовом выражении, в январе-июле спад составил 1,4%.