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Общество

Путин и президент Южной Кореи осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"

11:4706.09.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтенд Сахалина на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во ВладивостокеСтенд Сахалина на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетили выставку "Улица Дальнего Востока", которая организована на набережной Дальневосточного федерального университета.

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного совета на острове Русский. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин пригрозил "мерами" за невнимание к развитию Дальнего Востока

Глав государств сопровождал вице-премьер правительства России полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Путин предложил своему гостю начать осмотр с павильона Арсеньевской авиакомпании "Прогресс". Гендиректор холдинга "Вертолеты России", в который входит авиакомпания, Андрей Богинский продемонстрировал президентам образец разрабатываемого вертолета К-62, который, в частности, можно будет использовать на плавучих платформах, а также для МЧС.

По словам Богинского, на 60-65% в ценовом выражении вертолет состоит из отечественных деталей — за исключением двигателя, топливного бака и ряда других узлов, которые закупаются у предприятий Франции и Австрии. Ожидается, что вертолет получит российский сертификат в конце 2019 года.

Путин рассказал своему коллеге о том, что Россия в целом производит "хорошие, конкурентоспособные на мировом рынке вертолеты".

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтенд Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Стенд Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Региональные павильоны

Затем лидеры двух стран осмотрели павильон Приморского края, где губернатор Приморья Владимир Миклушевский рассказал Путину и Мун Чжэ Ину об истории Владивостокской крепости и морского порта. Затем он перешел на рассказ о современном экономическом положении региона, в частности о рыбопромысловой и рыбоперерабатывающей отраслях, планах построить вместе с японскими инвесторами рыбный рынок во Владивостоке.

Особое внимание южнокорейского президента привлек стенд, посвященный исчезающим видам животных в Приморье. Здесь Путин рассказал Мун Чжэ Ину, что в регионе осталось порядка 500 особей дальневосточного тигра, "но самый редкий вид — дальневосточный леопард, которых осталось порядка 40 особей".

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа открытии выставки "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На открытии выставки "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Южнокорейский президент рассказал Путину, что в его стране в последнее время телевидение много рассказывает о Владивостоке и Дальнем Востоке, что способствует туристическому интересу к этому региону.

Участники ВЭФ пробежали в защиту редких диких кошек Дальнего Востока
© РИА Новости / Евгений Биятов
Участники ВЭФ пробежали в защиту редких диких кошек Дальнего Востока

Затем президенты отправились к павильону Сахалинской области, который построен в виде рыбы. Внутри размещена экспозиция, посвященная инвестиционным проектам Сахалина, в том числе нефтегазовому проекту "Сахалин-2", ТОР "Горный воздух", спортивным играм "Дети Азии", которые пройдут на Сахалине в 2019 году. Как рассказал губернатор Олег Кожемяко, в них примут участие спортсмены из стран азиатско-тихоокеанского региона, в том числе из Японии, Южной Кореи, Китая.

Глава региона также продемонстрировал президентам опытный образец беспилотника из углепластика, созданного сахалинскими инженерами-разработчиками. Этот беспилотник может приводняться, сферы его использования — изучение биоресурсов акватории и др.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтенд Сахалина на выставке "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Стенд Сахалина на выставке "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Павильон Олимпийских игр в Южной Корее

По пути к павильону Южной Кореи президенты остановились посмотреть показательные выступления юношеской команды дзюдоистов из Сахалинской области.

Баннер с информацией о проведении Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Южная Корея готова активно участвовать в сотрудничестве на Дальнем Востоке

"Как бросают, Владимир Владимирович? Нормально?" — спросил Путина Кожемяко. Президент одобрительно кивнул. Затем он коротко пообщался с ребятами, поинтересовался у тренера, где она обучалась боевому искусству, поблагодарил спортсменов за выступление и сфотографировался с ними.

У павильона Южной Кореи, посвященного зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане, руководитель Южнокорейского туристического агентства рассказала президентам о подготовке к Играм.

Затем лидеров усадили на диван перед небольшой сценой, на которой студенты Дальневосточного федерального университета сыграли на корейских народных барабанах.

Мун Чжэ Ин поинтересовался у Путина, понравилось ли ему выступление, и рассказал курортном городе, который будет принимать Олимпиаду 2018 года. При этом южнокорейский лидер отметил, что "российский президент почти принял мое приглашение приехать на пхёнчханские Олимпийские игры".

Южнокорейский гость вручил Путину символы предстоящей Олимпиады — белого тигра в национальном корейском костюме и Паралимпиады — черного медведя.

Лидеры двух стран поблагодарили друг друга за совместную прогулку и договорились встретиться на следующий день, во время пленарной сессии ВЭФ.

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