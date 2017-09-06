Больше половины всех бедных в России - это семьи с детьми, заявил Топилин

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Более половины всех бедных в РФ — это семьи с детьми, сообщил на сессии в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

"Шестьдесят процентов бедных — это семьи с детьми. Эту тему надо решать. И здесь это не только выплаты… но и развитие инфраструктуры… Если бы мама могла воспользоваться услугами детсада, когда хочет выйти на работу, она была бы менее бедная", — сказал Топилин.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.