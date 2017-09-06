Проект “Ассамблея народных ремесел” откроется в День города

Дети на мастер-классе по гончарному мастерству. Архивное фото

Дети на мастер-классе по гончарному мастерству. Архивное фото

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Проект "Ассамблея народных ремесел" откроется в Московском доме национальностей в День города 9 сентября, сообщает официальный портал мэра столицы.

Посетители смогут увидеть выступления танцевальных и музыкальных коллективов, дефиле в традиционных костюмах и приобрести различные виды меда, глиняную и керамическую посуду, расписные платки, украшения из кожи и другие товары.

На мероприятии будут проводиться мастер-классы по гончарному мастерству, изготовлению изделий из кожи, рисованию на бересте и пряниках. Также посетители смогут попробовать блюда традиционной кухни.