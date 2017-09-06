В программе мобильности трудовых ресурсов лидирует Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. На Дальний Восток переехали 60% участников программы повышения мобильности трудовых ресурсов, сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов в рамках дискуссии на Восточном экономическом форуме.

"В рамках программы повышения мобильности трудовых ресурсов в регионы Дальневосточного федерального округа переехали 60% от всех переехавших граждан", — сказал он.

Реализация федеральной программы мобильности трудовых ресурсов началась в 2015 году. Она предусматривает возможность выдачи работодателям сертификатов для переезда и закрепления работников из других регионов. Также им дается право на финансовую поддержку из федерального и регионального бюджетов (в сумме — 225 тысяч рублей на одного принятого на постоянную работу специалиста). С работниками заключается трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор продолжительностью не менее трех лет. В случае его досрочного расторжения по своей инициативе работник обязан возместить нанимателю потраченные средства.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.