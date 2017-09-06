Москвичи оценили услугу "документы одним пакетом" при смене жилья

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Участники проекта "Активный гражданин" высоко оценили новые услуги по оформлению документов одним пакетом при приобретении и смене жилья. Новые услуги позволят горожанам сократить число визитов в центр "Мои документы", сообщается на официальном портале мэра Москвы.

В случае смены места жительства посетитель за один визит может внести необходимые изменения в документы воинского учета, произвести перерасчет коммунальных платежей, получить резидентное парковочное разрешение, оформить льготы и субсидии на оплату жилья и налоги. Эта услуга предоставляется в 10 центрах "Мои документы" во всех округах столицы, кроме ТиНАО, с 1 августа.

При приобретении жилья специалисты помогут за одно посещение получить сведения из ЕГРН, документы из БТИ и информацию о зарегистрированных правах до 1998 года. Получить такой пакет документов москвичи могут в 11 офисах, расположенных во всех округах города.

По информации портала, одним пакетом также можно оформить документы на наследство, новорожденного, многодетную семью и при смене фамилии.