В Москве с утра вторника выпала почти треть месячной нормы осадков

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Почти треть нормы осадков выпало в столице с утра вторника, по области местами количество выпавших осадков приблизилось к месячной норме, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Норма осадков в столичном регионе в сентябре составляет 65 миллиметров.

"В Москве за сутки вторника на метеостанции ВДНХ выпало 11 миллиметров осадков… минувшей ночью, по предварительным пока еще подсчетам, — 7 миллиметров", — отметил специалист центра, добавив, что это составляет около 28% от месячной нормы.

Особенно сильные осадки были зафиксированы на западе Подмосковья, рекордсменом стал Можайск, за полтора дня там выпало 59 миллиметров осадков.

"Сегодня в Москве мы уже не ждем таких интенсивных дождей, думаю, что порядка 5-7 миллиметров выпадет", — сказал специалист.

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