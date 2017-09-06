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Общество

Япония может помочь развить городскую среду в Краснодаре

Сюжет:
Восточный экономический форум-2017 (183)
08:4506.09.2017
04531
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкГорода России. Краснодар. Архивное фотоГорода России. Краснодар. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Краснодар может стать третьей пилотной площадкой для российско-японского сотрудничества по развитию городской среды, рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) журналистам министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

На площадке Восточного экономического форума. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Японцы могут реконструировать мусоросжигательный завод во Владивостоке
Первыми двумя городами, где японцы помогают развивать городскую среду, были выбраны Воронеж и Владивосток.

По словам Меня, на пилотных площадках активно используется японский метод бестраншейного ремонта инженерных сетей, система умных светофоров, а также японские методы транзитно-ориентированного проектирования.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.

Подготовка к открытию Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Восточного экономического форума — 2017. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики приложения будут получать основные новости ВЭФ одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.Стенд Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Восточного экономического форума — 2017. Агентство РИА Новости, входящее в состав медиагруппы, выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников форума. Подписчики приложения будут получать основные новости ВЭФ одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкИнформационное агентство и радио Sputnik является международным информационным партнером Третьего Восточного экономического форума.Стенд Информационного агентства и радио Sputnik на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Информационное агентство и радио Sputnik является международным информационным партнером Третьего Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа форум во Владивосток приехали более четырех тысяч гостей.Выставочные стенды компаний на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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На форум во Владивосток приехали более четырех тысяч гостей.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ в этом году впервые был организован Молодежный день. Во вторник во Владивостоке открылись Молодежная площадка ВЭФ, форум молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", университетский форум "Россия — АСЕАН" и другие мероприятия. Всего в работе Молодежной площадки ВЭФ принимают участие 400 делегатов из регионов Дальнего Востока.Девушки во время Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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В рамках ВЭФ в этом году впервые был организован Молодежный день. Во вторник во Владивостоке открылись Молодежная площадка ВЭФ, форум молодых предпринимателей "Точка притяжения — Дальний Восток", университетский форум "Россия — АСЕАН" и другие мероприятия. Всего в работе Молодежной площадки ВЭФ принимают участие 400 делегатов из регионов Дальнего Востока.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ рамках Восточного экономического форума 5 сентября открылась "Улица Дальнего Востока". Помимо регионов ДФО, свои павильоны на выставке представили Министерство природы России и Министерство промышленности и торговли России.Стенд Министерства природы России (Минприроды) на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В рамках Восточного экономического форума 5 сентября открылась "Улица Дальнего Востока". Помимо регионов ДФО, свои павильоны на выставке представили Министерство природы России и Министерство промышленности и торговли России.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСтенд компании Fesco на площадке Восточного экономического форума.Стенд компании Fesco на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стенд компании Fesco на площадке Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа выставке "Улица Дальнего Востока" регионы стараются рассказать о своих этнокультурных особенностях и природных богатствах, а также продемонстрировать гостям форума местную кухню.На выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс, которая открылась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На выставке "Улица Дальнего Востока" регионы стараются рассказать о своих этнокультурных особенностях и природных богатствах, а также продемонстрировать гостям форума местную кухню.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкУчастники праздничного шествия, посвященного открытию выставки "Улица Дальнего Востока".Участники праздничного шествия, посвященного открытию выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках ВЭФ-2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Участники праздничного шествия, посвященного открытию выставки "Улица Дальнего Востока".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтенд Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока".Стенд Камчатки на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Стенд Камчатки на выставке "Улица Дальнего Востока".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо время работы Молодежной площадки ВЭФ студенты, общественные активисты, молодые предприниматели и молодежные лидеры обсудят вопросы демографии, подготовки кадров для экономики, развития территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и реализации закона о "дальневосточном гектаре".Девушки на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Во время работы Молодежной площадки ВЭФ студенты, общественные активисты, молодые предприниматели и молодежные лидеры обсудят вопросы демографии, подготовки кадров для экономики, развития территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и реализации закона о "дальневосточном гектаре".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГлава московского представительства японской Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Саито Даисукэ дает интервью на стенде международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".Глава московского представительства японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Саито Даисукэ во время интервью у стенда Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня на площадке ВЭФ-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Глава московского представительства японской Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Саито Даисукэ дает интервью на стенде международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа площадке Восточного экономического форума регионы представят свои инвестиционные возможности и проекты в области рыболовства, нефтехимии, добычи полезных ископаемых, логистики и производства.На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На площадке Восточного экономического форума регионы представят свои инвестиционные возможности и проекты в области рыболовства, нефтехимии, добычи полезных ископаемых, логистики и производства.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкДва многофункциональных истребителя Су-35 во время открытия выставки "Улица Дальнего Востока" совершили демонстрационные полеты над бухтой Аякс. Пилоты самолетов показали фигуры высшего пилотажа, высота их пролета составляла 200 метров.Самолет Су-35 над бухтой Аякс на открытии выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Два многофункциональных истребителя Су-35 во время открытия выставки "Улица Дальнего Востока" совершили демонстрационные полеты над бухтой Аякс. Пилоты самолетов показали фигуры высшего пилотажа, высота их пролета составляла 200 метров.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа форуме планируется подписать план реализации туристического проекта "Восточное кольцо". Согласно проекту, Приморье станет своеобразным хабом, который будет аккумулировать и перераспределять потоки туристов из стран АТР по регионам Дальнего Востока в рамках совместных маршрутов.Стенд Федерального агентства по туризму (Ростуризм) на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
На форуме планируется подписать план реализации туристического проекта "Восточное кольцо". Согласно проекту, Приморье станет своеобразным хабом, который будет аккумулировать и перераспределять потоки туристов из стран АТР по регионам Дальнего Востока в рамках совместных маршрутов.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСтенд фестиваля молодежи и студентов на площадке Восточного экономического форума.Стенд фестиваля молодежи и студентов на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Стенд фестиваля молодежи и студентов на площадке Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкУчастники праздничного шествия, посвященного открытию выставки "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс.Участники праздничного шествия, посвященного открытию выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках ВЭФ-2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Участники праздничного шествия, посвященного открытию выставки "Улица Дальнего Востока" на набережной бухты Аякс.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтенд Сахалина на выставке "Улица Дальнего Востока".Стенд Сахалина на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Стенд Сахалина на выставке "Улица Дальнего Востока".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ этом году на выставке "Улица Дальнего Востока" впервые будут представлены иностранные делегации. Ожидается участие представителей Японии и Индии. В павильоне Республики Корея можно будет узнать о развитии сферы туризма в стране и о зимних Олимпийских играх 2018 года.На выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс, которая открылась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В этом году на выставке "Улица Дальнего Востока" впервые будут представлены иностранные делегации. Ожидается участие представителей Японии и Индии. В павильоне Республики Корея можно будет узнать о развитии сферы туризма в стране и о зимних Олимпийских играх 2018 года.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГостей Восточного экономического форума ждет масштабная культурная программа, включающая выступление камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, постановку балета "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра и открытие фотовыставки "Первозданная Россия".На открытии выставки Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Гостей Восточного экономического форума ждет масштабная культурная программа, включающая выступление камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, постановку балета "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра и открытие фотовыставки "Первозданная Россия".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ организована спортивная программа, включающая Международный турнир по дзюдо, а также мастер-классы по различным видам спорта.На набережной бухты Аякс, где открылась выставка Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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В рамках ВЭФ организована спортивная программа, включающая Международный турнир по дзюдо, а также мастер-классы по различным видам спорта.
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