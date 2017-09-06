Россияне недооценивают деревянное домостроение, заявили в Минстрое

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Недвижимость. Россияне пока предвзято относятся к деревянному домостроению и недооценивают его плюсы, сообщил на Восточном экономическом форуме журналистам министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

Он подчеркнул, что с точки зрения нормативного регулирования страна готова к активному развитию деревянного домостроения. В частности, по словам Меня, уже частично прошли госэкспертизу для включения в портфель проектов повторного применения ряд деревянных объектов социальной инфраструктуры — небольших садов и школ.

"Но у нас пока отношение к деревянному домостроению сложное. Сложился определенный стереотип: у людей предвзятое отношение к деревянному домостроению, может быть, потому что раньше деревянных домов в России было очень много. Должны пройти годы, чтобы доказать, что они могут соревноваться с кирпичом, бетоном, панелью, газобетоном", — констатировал министр.

При этом он выразил убеждение, что нужно популяризировать дерево как стройматериал и убеждать людей чаще выбирать именно его для своих домов.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов предложил установить квоту в 30% для строительства по госзаказу объектов социальной инфраструктуры из дерева.