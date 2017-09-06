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Общество

Россияне недооценивают деревянное домостроение, заявили в Минстрое

08:4006.09.2017
121092
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииСовременные технологии деревянного домостроения. Архивное фотоСовременные технологии деревянного домостроения. Архивное фото
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Недвижимость. Россияне пока предвзято относятся к деревянному домостроению и недооценивают его плюсы, сообщил на Восточном экономическом форуме журналистам министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

Жилой дом на фоне новостройки. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Петров
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В Москве при расселении хрущевок могут использовать деревянное домостроение

Он подчеркнул, что с точки зрения нормативного регулирования страна готова к активному развитию деревянного домостроения. В частности, по словам Меня, уже частично прошли госэкспертизу для включения в портфель проектов повторного применения ряд деревянных объектов социальной инфраструктуры — небольших садов и школ.

"Но у нас пока отношение к деревянному домостроению сложное. Сложился определенный стереотип: у людей предвзятое отношение к деревянному домостроению, может быть, потому что раньше деревянных домов в России было очень много. Должны пройти годы, чтобы доказать, что они могут соревноваться с кирпичом, бетоном, панелью, газобетоном", — констатировал министр.

При этом он выразил убеждение, что нужно популяризировать дерево как стройматериал и убеждать людей чаще выбирать именно его для своих домов.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов предложил установить квоту в 30% для строительства по госзаказу объектов социальной инфраструктуры из дерева.

Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииАквапарк в Санкт-Петербурге. Сооружение возведено с применением современных несущих конструкций из LVL-бруса.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Аквапарк в Санкт-Петербурге. Сооружение возведено с применением современных несущих конструкций из LVL-бруса.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииКрупнейшее в России деревянное офисное здание в Московской области. При постройке использовался клееный брус.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Крупнейшее в России деревянное офисное здание в Московской области. При постройке использовался клееный брус.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииДворец водных видов спорта в Казани. Сооружён по уникальным технологиям из LVL-бруса к Чемпионату мира по водным видам спорта 2015 года.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Дворец водных видов спорта в Казани. Сооружён по уникальным технологиям из LVL-бруса к Чемпионату мира по водным видам спорта 2015 года.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииКлееный брус, или LVL-брус – основа технологий современного деревянного домостроения.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Клееный брус, или LVL-брус – основа технологий современного деревянного домостроения.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииМосковский центр дизайна – новый взгляд на деревянную архитектуру.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Московский центр дизайна – новый взгляд на деревянную архитектуру.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииЭлемент оформления балкона. Клееный брус.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Элемент оформления балкона. Клееный брус.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииЯрмарка комфортной жизни в Подмосковье. Жилой дом. Каркасное строительство.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Ярмарка комфортной жизни в Подмосковье. Жилой дом. Каркасное строительство.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииЛегкоатлетический манеж МГСУ. Несущие конструкции крыши выполнены из дерева по технологии LVL.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Легкоатлетический манеж МГСУ. Несущие конструкции крыши выполнены из дерева по технологии LVL.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииДетский теннисный центр "Спартак" в Новокузнецке. Несущие конструкции из LVL-бруса.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Детский теннисный центр "Спартак" в Новокузнецке. Несущие конструкции из LVL-бруса.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииCLT-панели. Уникальная технология позволяет осуществлять до 90% работ по дому на заводе и осуществлять быструю сборку готовых материалов.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
CLT-панели. Уникальная технология позволяет осуществлять до 90% работ по дому на заводе и осуществлять быструю сборку готовых материалов.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииФизкультурно-оздоровительный комплекс "Газпром детям" в ЯНАО. Каркас выполнен из клееной древесины.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Физкультурно-оздоровительный комплекс "Газпром детям" в ЯНАО. Каркас выполнен из клееной древесины.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииЖилой дом в Московской области. Современные технологии деревянного домостроения обеспечивают комфорт, безопасность и экологичность.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Жилой дом в Московской области. Современные технологии деревянного домостроения обеспечивают комфорт, безопасность и экологичность.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииКрупнейшее в России деревянное офисное здание в Московской области. Несущие конструкции выполнены из LVL-бруса.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Крупнейшее в России деревянное офисное здание в Московской области. Несущие конструкции выполнены из LVL-бруса.
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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simonovgt
"При этом он выразил убеждение, что нужно популяризировать дерево как стройматериал и убеждать людей чаще выбирать именно его для своих домов".
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Пока коррумпированные власти городов лоббируют интересы исключительно застройщиков, строящих убогие многоэтажные "муравейники" вообще без какой-либо инфраструктуры (школы, больницы, дороги, парки и т.д.), никто заниматься частным домостроением, хоть каменным, хоть деревянным, серьезно не будет.
09:00
06.09.2017
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