Ограничения по выдаче американских виз не отразились на обмене студентами

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Ограничения в выдаче американских виз не затронули программы студенческих обменов, Минобрнауки не видит проблем в связи с этой ситуацией, заявил журналистам замглавы ведомства Павел Зенькович в кулуарах Восточного экономического форума.
2.6%Да, у меня уже поданы документы, не знаю, что будет дальше
4.1%Хотел(а) поехать туда, но теперь откажусь от планов – быстро оформить визу не получится
93.3%Нет, я и не собирался(лась) в США
"У нас обмен студентами с ней (Америкой) не такой большой. Для нас это фактически не целевая аудитория", — добавил замминистра.
Зенькович также напомнил, что ведомство намерено принять ряд мер по упрощению выдачи виз иностранным гражданам. В частности, на это направлен приоритетный проект об экспорте образования, согласно которому Минобрнауки намерено кратно увеличить приток иностранных студентов в РФ.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.