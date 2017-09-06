Ограничения по выдаче американских виз не отразились на обмене студентами

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Ограничения в выдаче американских виз не затронули программы студенческих обменов, Минобрнауки не видит проблем в связи с этой ситуацией, заявил журналистам замглавы ведомства Павел Зенькович в кулуарах Восточного экономического форума.

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"Вопрос наших студентов туда у нас не стоит. У нас стоит вопрос об увеличении приезда сюда иностранцев… Визовых проблем в том, что происходит сейчас со Штатами, мы их не видим", — сказал Зенькович.

"У нас обмен студентами с ней (Америкой) не такой большой. Для нас это фактически не целевая аудитория", — добавил замминистра.

Зенькович также напомнил, что ведомство намерено принять ряд мер по упрощению выдачи виз иностранным гражданам. В частности, на это направлен приоритетный проект об экспорте образования, согласно которому Минобрнауки намерено кратно увеличить приток иностранных студентов в РФ.

"Плотно работаем с МВД в этом плане. Консультируемся в плане миграционного законодательства. И еще ряд других мер мы намерены сделать для того, чтобы студентам сюда было приезжать проще, легче, а пребывание было комфортнее", — добавил он.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.