ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Свыше 52 процентов населения России готовы переехать и работать на Дальний Восток при условии, что будет жилье и зарплата свыше 50 тысяч рублей, заявил в рамках ВЭФ-2017 генеральный директор, АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" Валентин Тимаков, сославшись на исследования ВЦИОМ.
"Вопрос привлечения кадров — это в том числе создание новой программы, когда работникам становится выгодно переезжать — и материально, и профессионально. Пока не появится инфраструктура, работники, конечно, вряд ли поедут. Согласно исследованиям ВЦИОМ, свыше 40 процентов населения России, рассматривают Дальний Восток как место для зарабатывания денег, а свыше 52 процентов населения считают, что если заработная плата будет выше 50 тысяч рублей, то они переедут и будут работать на Дальнем Востоке при условии, что будет жилье", — заявил Тимаков.
Он заметил, что пока, к сожалению, обеспечение жильем становится обязанностью работодателей. "Но мы считаем, что использование всех технологий, что существуют, в том числе и государство вовлекать, поможет привлечь больше людей", — резюмировал он.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.