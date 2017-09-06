ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Свыше 52 процентов населения России готовы переехать и работать на Дальний Восток при условии, что будет жилье и зарплата свыше 50 тысяч рублей, заявил в рамках ВЭФ-2017 генеральный директор, АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" Валентин Тимаков, сославшись на исследования ВЦИОМ.

В июле 2017 года Тимаков сообщал, что люди переезжают на дальневосточные предприятия со всей страны — из Сочи, Магнитогорска, Липецка, Калуги, Санкт-Петербурга, Кемерово, Краснодарского, Ставропольского, Пермского краев, Московской области.

"Вопрос привлечения кадров — это в том числе создание новой программы, когда работникам становится выгодно переезжать — и материально, и профессионально. Пока не появится инфраструктура, работники, конечно, вряд ли поедут. Согласно исследованиям ВЦИОМ, свыше 40 процентов населения России, рассматривают Дальний Восток как место для зарабатывания денег, а свыше 52 процентов населения считают, что если заработная плата будет выше 50 тысяч рублей, то они переедут и будут работать на Дальнем Востоке при условии, что будет жилье", — заявил Тимаков.

Он заметил, что пока, к сожалению, обеспечение жильем становится обязанностью работодателей. "Но мы считаем, что использование всех технологий, что существуют, в том числе и государство вовлекать, поможет привлечь больше людей", — резюмировал он.

С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители ДФО, а с 1 февраля 2017 года — каждый россиянин. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через 3 года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. С начала реализации программы гражданами России подано более 100,2 тысячи заявлений на получение "дальневосточного гектара".

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.