Глава Минздрава отметила критический уровень алкоголизации в ДФО и Чукотке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Уровень алкоголизации населения Дальнего Востока и Чукотки в два и в пять раз соответственно превышает среднероссийский уровень, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на площадке Восточного экономического форума.

"Уровень алкоголизации населения Дальнего Востока в два раза превышает уровень алкоголизации всей России", — сказала Скворцова.

"Мы видим положительную динамику по всей стране и на Дальнем Востоке тоже, но если, скажем, уровень хронического алкоголизма и алкогольных психозов в целом по стране заболеваемость у нас составляет 60 на 100 тысяч, то средний показатель по Дальневосточному округу — больше 120, а по Чукотке 330 на 100 тысяч — пятикратное увеличение среднероссийского уровня. И это касается не только этих факторов, есть и другие, сопряженные", — сказала Скворцова.

Так, по словам министра, 70% смертей (прежде всего мужчин) в возрасте до 35 лет прямо связаны с алкоголизацией, с повышенной концентрацией алкоголя в крови.

В этой связи Минздрав создал комплексную программу по улучшению ситуации.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.