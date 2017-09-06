ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Роструд за 7 месяцев 2017 года добился от работодателей выплаты свыше 11 миллиардов рублей задолженности по заработной плате, рассказал журналистам руководитель Роструда Всеволод Вуколов в рамках ВЭФ-2017.

"За период январь-июль 2017 года территориальные органы Роструда провели порядка 22,5 тысячи проверок, выявивших нарушения требований трудового законодательства об оплате труда, что составляет примерно четверть от всех проведенных государственными инспекторами труда проверок. В результате принятых Рострудом мер более 660 тысяч работников получили ранее задержанную заработную плату на сумму свыше 11,2 млрд рублей", — заявил Вуколов.

Он отметил, что наблюдается снижение числа нарушений по вопросам оплаты труда. За 7 месяцев 2017 года в ходе контрольно-надзорных мероприятий инспекторы труда выявили 60,4 тысячи таких нарушений, что примерно на 20% меньше, чем за аналогичный период в 2016 году (72,9 тысячи нарушений по оплате труда).

"Роструд тесно сотрудничает со Следственным комитетом, прокуратурой по вопросам погашения задолженности по заработной плате и привлечения виновных к ответственности. Так, в 2016 году в суды было направлено 697 уголовных дел за невыплату заработной платы. В первом полугодии 2017 года было направлено 402 уголовных дела", — заявил Вуколов.