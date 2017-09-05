Депутат: закон об ответственности за блокирование скорых работать не будет

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия") считает, что законопроект об ужесточении административной ответственности за блокирование автомашин скорой помощи в нынешней его форме работать не будет.

В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за блокирование автомашин скорой помощи.

За непредоставление преимущества "скорым" с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, повлекшее неоказание либо оказание скорой медицинской помощи с нарушением установленных сроков и если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предлагается установить штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Во вторник "Российская газета" сообщила, что проект закона был в целом одобрен правительством РФ с учетом замечаний. По мнению правительства, действие законопроекта должно распространяться не только на скорую помощь, но и на другие спецмашины, у которых имеются маяки синего цвета.

"КПД с этого закона (в его нынешнем виде —ред.) в случае его принятия будет крайне низок и работать он не будет", — сказал Лысаков РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что применение наказания в виде лишения водительских прав на полтора или на два года практически неосуществимо.

"Работать закон не будет, потому что лишить прав можно, только если инспектор остановил этого водителя, индентифицировал его личность, составил соответствующий протокол об административном правонарушении, передал дело в суд. Только при личном, при очном оформлении процессуальных документов суд может лишить водителя прав", — пояснил депутат.

По мнению Лысакова, в таких ситуациях "максимум", что можно сделать, — это зафиксировать правонарушение на видеорегистратор. "Но это не значит, что административное правонарушение зафиксировано на бумагу инспектором", — добавил он.

Депутат обратил внимание и на замечание, высказанное правительством. "Его (законопроекта — ред.) слабая сторона в том, что: почему здесь только машина скорой помощи здесь указана? Почему не пожарные?… Надо, чтобы законопроект, закон, если он будет принят, имел отношение ко всем машинам с цветографической раскраской, имеющих спецсигналы, а не только скорая помощь", — выразил свое мнение Лысаков.

"Риски еще: наказывать людей, которые неспециально не пропускают, не с умыслом не пропускают, а просто физически не могут это сделать в силу сложной транспортной обстановки", — отметил Лысаков. Депутат привел в пример ситуацию, когда справа от автомобиля движение настолько плотное, что водитель не может пропустить "скорую".

Лысаков предложил оснастить спецмашины видеорегистраторами, посылать эти виделофайлы соответствующим уполномоченным органам, которые бы штрафовали водителей. "Даже этого было бы достаточно, чтобы переломить ситуацию", — заключил первый зампред думского комитета.