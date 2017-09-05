ЧП в подмосковной школе можно было предотвратить, считает Кузнецова

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Инцидент со стрельбой в подмосковной школе можно было предупредить, если бы не игнорировались сообщения о проявлениях детской агрессии, однако подобные случаи необходимо рассматривать индивидуально и выяснять причины и мотивацию несовершеннолетнего, заявила во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По данным прокуратуры, во вторник во время урока информатики ученик 9-го класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По данному факту СК РФ возбудил дело по статье "хулиганство".

Мотивы, подвигнувшие девятиклассника на это преступление, на данный момент до конца не выяснены, однако учащиеся ивантеевской школы №1, беседовавшие со СМИ, отмечали "странность" подростка. По версии одной из школьниц, устроивший стрельбу был очень закрытым и даже сам заявлял, что планирует нападение, но в это "никто не верил".

Позднее учащиеся, собравшиеся в среду возле школы, где произошел инцидент, рассказали корреспонденту РИА Новости, что задержанный систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство школы никак на это не реагировало.

"В данном случае — как и вчера мы рассматривали в Краснодарском крае на совещании по результатам гибели подростка (здесь подозревается одноклассник как виновный в этой гибели, мы обсуждали причины) — и также было озвучено, что были сообщения о детской агрессии, но они вовремя не были приняты во внимание, не были приняты те меры, которые могли бы предотвратить эти тяжелые последствия", — заявила Кузнецова в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, каждый такой инцидент нужно рассматривать индивидуально.

"Изучать все нюансы — как складывался весь пазл, как формировалась эта мотивация на такой из ряда вон выходящий поступок, и школа ли виновата, родители не услышали, не увидели вовремя, не оказались рядом, спровоцировали ли сверстники или иные факторы послужили причиной этого поведения", — отметила детский омбудсмен.

Ранее сообщалось, что следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело после убийства 13-летнего подростка, в совершении которого подозревается его одноклассник. Омбудсмен Анна Кузнецова побывала в Краснодарском крае, где провела совещание, чтобы разобраться в обстоятельствах трагедии. По ее словам, агрессивное поведение школьника, который позднее убил товарища на Кубани, игнорировалось.