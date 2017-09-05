Российские общественники выступили против идеи интернет-продажи алкоголя

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Представители федерального проекта "Трезвая Россия" просят власти РФ отказаться от идеи интернет-продажи алкоголя, общественники создали соответствующую петицию на портале change.org, сообщил РИА Новости руководитель проекта Султан Хамзаев.

Ранее Минпромторг согласовал разработанный Минфином проект, согласно которому предполагается разрешить продажи в интернете российского вина, а в будущем и иностранных производителей. Минздрав РФ выступил против этой инициативы.

"Уже не раз была доказана ущербность данной инициативы. Очевидно, что продажа алкоголя в интернете приведет к тому, что спиртное будут покупать дети, ведь до сих пор не проработаны механизмы контроля. Это также неизбежно приведет к росту теневого рынка алкоголя, потому что опять-таки не созданы механизмы контроля. Все это лишь еще больше усугубит и так катастрофическую ситуацию с употреблением алкоголя в России", — заявил Хамзаев.

В петиции общественники просят правительство РФ, Совет Федерации, Государственную думу и министерство здравоохранения "отказаться от идеи интернет-торговли алкоголем".