Количество поисковых запросов о Мьянме в "Яндексе" выросло в 150 раз

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Количество поисковых запросов о Мьянме в "Яндексе" за последние 48 часов превысило 250 тысяч — это в 150 раз больше, чем на прошлой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

Рост числа запросов про Мьянму начался 2 сентября, отметили в компании. Среди наиболее популярных — "Мьянма геноцид мусульман 2017", "Мьянма новости", "Мьянма что это", "события в Мьянме", "Мьянма на карте", "Мьянма Википедия".

Еще около 50 тысяч запросов приходит про Бирму — без упоминания Мьянмы. Запросы о том же: где находится, геноцид мусульман, что происходит и т.п.

Вооруженные силы Мьянмы проводят массированную операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков, которых мьянманские СМИ называют "бенгальскими террористами". Первая атака на полицейские и пограничные посты исламских боевиков в штате Ракхайн произошла в октябре прошлого года. Ответом на нее стала операция сил безопасности. Второе синхронизированное нападение на десятки полицейских и армейских постов, а также на расположения воинских частей, произошло 25 августа. Ответом на это нападение стала операция вооруженных сил. По данным государственных СМИ Мьянмы, за прошедшие 10 дней в Ракхайне погибли 400 человек, из них 30 — военнослужащие и полицейские, остальные 370 — исламские боевики из народности рохинджа.

Накануне в центре Грозного прошел массовый митинг в поддержку мусульман-рохинджа. Его участники зачитали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "употребить весь авторитет в мире", чтобы остановить геноцид мусульман в Мьянме. За день до этого, в воскресенье, несколько сот человек собрались на митинг у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве.

Рохинджа, потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков, составляют большинство населения штата Ракхайн, однако гражданство Мьянмы среди них имеют немногие. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует десятки лет. Эскалация этого конфликта произошла с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.