"Алроса" трудоустроит сотрудников рудника "Мир" после аварии

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. "Алроса" трудоустроит сотрудников рудника "Мир" в Якутии, оставшихся без работы после трагедии и закрытия шахты, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Егор Борисов.

На руднике "Алросы" в городе Мирном в Якутии 4 августа произошел прорыв воды, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность были подняты 143 горняка.

"Нам необходимо думать о людях, которые остались не у дел из-за закрытия рудника, поэтому сегодня, cчитаю, очень правильно и своевременно объявило руководство компании, что все люди, которые остались без работы, будут трудоустроены или с этой точки зрения защищены", — сказал Борисов.

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