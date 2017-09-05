В Москве 20 тысяч человек будут следить за безопасностью в День города

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут следить за безопасностью в Москве на День города, городские службы также будут работать в усиленном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Во время празднования Дня города безопасность — наш приоритет. Следить за порядком будут почти 20 тысяч человек", — написал мэр на своей официальной странице в социальной сети " Вконтакте ".

Кроме того, сообщил градоначальник, в эти дни все городские службы будут работать в усиленном режиме.

День города Москвы в этом году отметят 9-10 сентября. Празднование пройдет в едином тематическом оформлении – в стиле конструктивизма. К 870-летию города также запланирован фестиваль, который состоится в рамках цикла уличных мероприятий "Московские сезоны". Праздник будет организован на семи тематических площадках: "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает", "Москва ставит рекорды" и "Наши победы". Как ранее сообщил мэр, в дни праздника в столице пройдет порядка 400 крупных мероприятий, которые завершатся большим праздничным салютом.