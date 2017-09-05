Большинство россиян не доверяют незнакомцам и соседям, заявили в ЦСР

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Большинство россиян практически полностью доверяют членам своих семей, но не доверяют соседям и незнакомцам на улице, и это может стать одним из факторов, которые будут препятствовать проведению экономических и других реформ в РФ; такие данные приводятся в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), посвященном влиянию социокультурных факторов на проведение преобразований в стране.

"Респонденты практически полностью доверяют своим семьям, но проявляют крайне низкое доверие как к соседям и людям, которых они знают лично, так и к незнакомым. Так, только 22% респондентов в среднем по выборке выразили согласие, что большинству людей можно доверять", — говорится в докладе.

Недоверия к соседям наиболее ярко демонстрировали жители Южного, Сибирского, Уральского, Центрального и Приволжского федеральных округов. Для сравнения: в США считают, что большинству людей можно доверять, 34,8% респондентов, в Германии — 44,6%, в Швеции — 60,1%, в Южной Корее — 26,5%, в Турции — 11,6%.

Недостаточное внимание к рассмотренным в исследовании факторам, а тем более их игнорирование могут приводить к ошибкам при принятии управленческих решений, отмечают авторы работы.

"Социокультурные факторы — своего рода маленькая гиря на весах, способная склонить чашу в одну или другую сторону, и неиспользование этой "гири", то есть, неучет социокультурных факторов, ведет к неэффективности процесса имплементации реформ", — говорится в докладе.

В опросе для доклада ЦСР (председателем совета которого является экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин) участвовали семь федеральных округов РФ и Москва. Доклад посвящен изучению влияния социокультурных факторов на эффективность работы формальных институтов, инновационное развитие и экономический рост РФ.