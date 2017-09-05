Психолог о ЧП в Ивантеевке: агрессия в молодежной среде подогревается СМИ

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Случившееся в школе подмосковной Ивантеевки стало следствием негативного влияния подробного освещения в СМИ криминальных инцидентов и происшествий, а также недостаточного внимания со стороны родителей, считает психиатр-криминалист, руководитель "Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях" Михаил Виноградов.

По данным прокуратуры, во вторник во время урока информатики ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По данному факту СК РФ возбудил дело по статье "хулиганство".

"Сегодня очень резко возросла агрессия среди молодежи, причем по всему миру. Что мы имеем: резко возросло криминальное мировоззрение", — сказал Виноградов РИА Новости.

По его словам, причина этого кроется в "смаковании" средствами массовой информации подробностей и деталей криминальных происшествий: "Как убил, чем убивал".

"По существу, все СМИ возбуждают агрессию у молодежи: убил, украл, убежал, скрылся, — во всех красках, и показывают это. Все дают картинки, выкладывают свои соображения в интернете, в социальных сетях, всюду. Это подогревает психологию неустойчивой агрессивной молодежи", — считает эксперт.

По мнению Виноградова, дети даже из благополучных семей сегодня оставлены без должного внимания и воспитания, и само понятие "благополучная семья" также "сместилось" в иную форму.

"Родители заняты зарабатыванием денег: они между собой не дерутся, детей не бьют, но внимания детям – никакого. Ребенок поел, попил, в школу вышел, — и молодец, вечером сел за компьютер. Вот это большая проблема, потому что мышление детей начинает формироваться под влиянием криминальной прессы, но мы сами воспитываем в детях жестокость и безнаказанность", — поделился мнением психиатр-криминалист.