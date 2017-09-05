В Кирове по инициативе ветеранов ФСБ установили памятник Дзержинскому

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Памятник революционеру, советскому политическому деятелю, основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликсу Дзержинскому открыли во вторник в Кирове, сообщает региональное правительство.

Инициатором установки памятника в год 100-летия российской революции выступил Совет ветеранов регионального УФСБ России. По данным властей, его открытие приурочено к 140-летию со дня рождения Дзержинского. Монумент высотой 2,6 метра и весом более 2 тонн изготовлен на Омутнинском металлургическом заводе в Кировской области из облагороженного чугуна, он прошел дореставрационные работы в Подольске.

Кировские власти пояснили, что жизнь и деятельность Дзержинского связана с историей области. Во времена самодержавия революционер находился в ссылке в городе Нолинске и селе Кай Вятской губернии, откуда совершил успешный побег. В январе 1919 года Дзержинский, уже как партийно-государственный деятель, работал в Вятке в составе партийно-следственной комиссии для выяснения причин сдачи колчаковцам Перми и для восстановления партийной и советской работы в районе.

Феликс Дзержинский родился 11 сентября 1877 года в имении Дзержиново (Белоруссия) в глубоко религиозной польской дворянской семье. В 1884 году впервые познакомился с идеями марксизма, через год посвятил себя революционной работе. В 1917 году стал членом ЦК РСДРП(б), вошел в состав ВРК по подготовке вооруженного восстания. Принял активное участие в Октябрьском перевороте, в декабре 1917 года был назначен председателем ВЧК. Скоропостижно скончался в 1926 году в Москве.