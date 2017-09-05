Гурцкая высказалась за необходимость возрождения института соцпедагогов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Сокращение ставок социальных педагогов в российских школах было огромной ошибкой, необходимо возродить этот институт, заявила РИА Новости глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, комментируя ЧП в подмосковной Ивантеевке.

Ранее во вторник в школе №1 города Ивантеевка подросток принес дымовые шашки в класс и выстрелил из пневматического оружия. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Подросток доставлен в отдел полиции, выясняются обстоятельства случившегося.

"Несколько лет назад в школах сократили ставки социальных педагогов, в функции которых входила адресная профилактическая работа по оказанию помощи детям и семьях, находящимся в социально опасном положении или относящимся к группам риска. Это было огромная ошибка, которая лишила школу важной социальной функции. Считаю, что необходимо возродить этот институт", — заявила Гурцкая.

Об усилении роли психологических служб в школах также высказалась опрошенный РИА Новости эксперт, директор Центра лечебной педагогики Анна Битова. По мнению эксперта, психологи в школах должны активнее отслеживать детей, имеющих проблемы с адаптацией или в общении со сверстниками, чтобы помочь им преодолеть трудности и не дойти до крайностей.

"Мне кажется, что у нас психологическая служба в школах, которая в какой-то момент работала и расцветала, сегодня очень сильно "свернута". Большинство школ, стараясь поднять зарплату педагогам, срезают ставки специалистам. Но должна быть какая-то профилактика, должно быть внимание к подростковому возрасту, психологическое сопровождение. В таких ситуациях как раз должен работать психолог, который должен отслеживать "аутсайдеров", помогать им не доводить детей до крайностей", — сказала собеседница агентства.