Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду, 6 сентября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за прогнозируемых сильного ветра, грозы и дождя.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в Москве и Московской области будет облачно, дождь, местами сильный; днем возможна гроза. Ветер в среду ожидается восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов, днем в среду воздух прогреется до 14-16 градусов, отмечается в сообщении.