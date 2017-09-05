Минтруд предложил лимитировать долю иностранных работников в России

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Минтруд разработал проект, определяющий долю иностранных работников в России в 2018 году, сообщила пресс-служба ведомства.

"Минтруд России разместил на общественное обсуждение проект… об установлении на 2018 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в отдельных видах деятельности…. Предложения по установлению на 2018 год допустимых долей сформировано на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти" — говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, допустимая доля иностранных работников в сфере выращивания овощей на территории России, за исключением Хабаровского края, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Московской, Ростовской, Саратовской областей — 50%. В сфере розничной торговли алкогольными напитками (включая пиво) в специализированных магазинах — 15%. Допустимая доля иностранцев, занимающихся розничной торговлей табачными изделиями в специализированных магазинах — 15%.

Отмечается, что в 2017 году в число исключаемых регионов помимо вышеперечисленных входят Краснодарский и Ставропольский края.

"В связи с этим хозяйствующим субъектам, работающим на территории данных двух регионов до 1 января 2018 года необходимо привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим проектом постановления, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.

Также, согласно проекту, сохраняется полный запрет (доля — 0%) для иностранцев на розничную торговлю лекарственными средствами в аптеках, а также на розничную торговлю в нестационарных торговых объектах и на рынках. Запрет также распространяется на прочую розничную торговлю вне магазинов, палаток и рынков. Отмечается, что документ позволит регулировать привлечение иностранных работников в отдельные виды экономической деятельности с учетом региональных особенностей рынка труда, а также необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан России.