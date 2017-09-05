Четырехэтажный жилой дом в Москве, включенный в программу реновации. Архивное фото

Четырехэтажный жилой дом в Москве, включенный в программу реновации. Архивное фото

МОСКВА, 5 сен — РИА Недвижимость. Власти Москвы утвердили порядок выхода домов из программы реновации жилья в столице, соответствующее постановление размещено на сайте московской мэрии.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года. В нее вошли 5144 дома общей площадью примерно 16 миллионов квадратных метров, в которых проживают около 1 миллиона человек.

Собственники помещений в доме могут принять решение о выходе из программы реновации на общем собрании, следует из постановления.

Государственная жилищная инспекция Москвы в течение 30 дней после получения комплекта документов общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, пожелавших выйти из программы реновации, принимает соответствующее решение, говорится в документе.

Затем инспекция вносит в правительство Москвы предложение об исключении многоквартирного дома из программы реновации. После исключения из программы реновации собственники помещений начинают уплачивать взносы на капремонт общего имущества, указывается в постановлении.

В нем уточняется, что многоквартирный дом исключается из программы и одновременно включается в региональную программу капремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2044 годы.