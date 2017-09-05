На Алтае проходят мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с террором

БАРНАУЛ, 5 сен — РИА Новости. Мероприятия, приуроченные ко к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, отмечаемому в первое воскресенье сентября, проходят во всех общеобразовательных организациях Алтайского края с 4 по 8 сентября, сообщил РИА Новости представитель управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края.

Эта памятная дата была установлена в 2005 году в связи с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей.

В школах организованы классные часы, уроки памяти и мужества, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти жертв теракта в Беслане. В школьных библиотеках проводят выставки и дискуссионные площадки для старшеклассников.

"Особое внимание в первую учебную неделю уделят проведению родительских собраний с участием представителей силовых структур, общественных деятелей, служителей церкви", — отметили в министерстве образования и науки Алтайского края.

В организациях дополнительного образования детей организованы конкурсы агитационных материалов, рисунков и граффити, а также спортивные турниры и фестивали. В частности, во вторник для студентов образовательных учреждений Барнаула пройдет учебно-ознакомительное занятие об особенностях работы взрывотехнической группы УФСБ России. Это мероприятие проводится во взаимодействии с Комитетом по делам молодежи администрации Барнаула в рамках патриотического воспитания молодежи.

Собеседник агентства также добавил, что в барнаульских кинотеатрах проходят показы художественных фильмов, приуроченных ко Дню солидарности.

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