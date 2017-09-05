Дроздов назвал тревожной экологическую ситуацию в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Экологическая ситуация в России, в том числе с мусорными свалками, является тревожной, заявил во вторник журналистам на пресс-конференции председатель правления международного движения "Terra Viva" Николай Дроздов.

По его словам, особую озабоченность вызывает проблема свалок, в частности, свалок железных бочек из-под топлива в российской Арктике. Он отметил, что вопрос вывоза и утилизации данного вида отходов будет подниматься перед Общественной палатой и на встречах с президентом Владимиром Путиным.

"Экологическая ситуация тяжелая. Сейчас внимание уделяется свалкам. Их много, и они растут. Построенные ранее мусоросжигательные заводы вышли за пределы экологического минимума. В результате сжигания мусора они загрязняют воздушную среду. Опасение вызывает положение в российской Арктике, где находится огромное количество металлических бочек из-под дизельного топлива. Что делать с этим железом? Вывозить – дорого", — сказал Дроздов.

Он отметил, что ранее большое количество мусора было собрано на байкальском острове Ольхон. Как пояснил Дроздов, все собранное нужно не уничтожать, а перерабатывать.