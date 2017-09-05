Опрос: более 80% россиян считают, что власти смогут защитить их от терактов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Более 80% россиян убеждены, что власти страны смогут защитить население от террористической угрозы в будущем, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, 82% россиян в той или иной степени считают, что власти смогут защитить население от террористической угрозы в будущем. Данный показатель на 7% выше, чем в прошлом месяце. Противоположного мнения придерживаются 37% респондентов.

По данным ВЦИОМ, 66% россиян в той или иной степени боятся, что они или их близкие могут стать жертвами теракта. Это на 12% меньше, чем в прошлом месяце. Уверены в своей безопасности 12% опрошенных россиян.

Отмечается, что граждане России считают террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) главным источником угрозы. На втором месте в списке — "Ислам/мусульмане", на третьем — "США".

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26-27 августа 2017 года среди 1,2 тысячи россиян старше 18 лет путем телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.