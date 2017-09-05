На востоке МКАД образовалась восемнадцатикилометровая пробка

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. ДТП с тремя грузовиками и дождь спровоцировали на востоке Московской кольцевой автодороги пробку в 18 километров длиной, сообщили РИА Новости в информационном центре транспортного комплекса Москвы во вторник.

"Движение на востоке МКАД по внешней стороне затруднено из-за последствий аварии с участием трех грузовых машин, произошедшей накануне утром в районе 102 километра. Дорожная ситуация на данном участке осложняется из-за ряда мелких ДТП, а также в связи с неблагоприятными погодными условиями", — рассказал агентству сотрудник центра Евгений Филатов.

При этом он отметил, что пробка на данном участке составила около 18 километров.

В этой связи водителей попросили заранее планировать свои маршруты, соблюдать ПДД и скоростной режим и держать дистанцию.