Сбербанк назвал сроки начала оформления паспортов и водительских прав

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Сбербанк в 2017 году приступит к реализации пилотных проектов в нескольких регионах России — банковские сотрудники будут выполнять функции сотрудника многофункциональных центров (МФЦ), где граждане смогут зарегистрировать квартиру, получить паспорт и водительские права, сообщил РИА Новости вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.

"В этом году Сбербанк (намерен – ред.)… приступить к реализации пилотных проектов в нескольких регионах: банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника многофункционального центра, где наши клиенты смогут зарегистрировать квартиру, получить паспорт, водительские права", — сказал Шаров в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Пилотирование проекта продолжится в течение всего 2018 года", — уточнил вице-президент Сбербанка.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. Ожидается, что ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а гостями форума станут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В 2016 году форум собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей.

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