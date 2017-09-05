Минобрнауки вернуло обязательную защиту диссертаций в аспирантуре

Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото

Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Все аспиранты будут защищать диссертации в обязательном порядке, соответствующее положение уже принято, сообщила глава ведомства Ольга Васильева в ходе встречи с молодыми учеными на полях ВЭФ-2017.

"Сейчас принято положение, я с радостью об этом говорю, что любая аспирантура заканчивается защитой диссертации", — сказала Васильева.

Ранее Васильева заявляла, что Минобрнауки предлагает вернуть обязательную защиту диссертаций для аспирантов в 2017 году.

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