В Москве представят просветительский проект Музея истории ГУЛАГа

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Московском доме книги на Новом Арбате пройдет презентация культурно-просветительского проекта Музея истории ГУЛАГа, Фонда Памяти и Московского дома книги. Мероприятие состоится 6 сентября.

Как рассказал РИА Новости руководитель фонда и директор музея Роман Романов, его основная цель заключается в популяризации информации о периоде Большого террора.

"Самая главная цель проекта – это популяризация знаний. Те тенденции, которые мы наблюдаем, что люди не знают о репрессиях – это зафиксировано уже несколькими исследованиями, а книга – один из источников знаний", – подчеркнул он.

В рамках проекта в доме книги на Новом Арбате появятся тематические стенды с подборками художественной и научной литературы, посвященной 30-м годам XX века. Читатели смогут познакомиться с главными произведениями об этой эпохе, которые ранее не были доступны широкой аудитории. По словам Романова, в дальнейшем коллекция будет дополняться изданиями Музея ГУЛАГа и Фонда памяти, в частности сборниками с трудами заключенных.

"В музей и в фонд поступают предложения издать труды, которые ранее не были изданы: труды заключенных, которых уже нет в живых, но они сохранились либо у исследователей, либо у их родственников. Мы сейчас как раз рассматриваем такую серию, которая называется "Вещественное доказательство", и в октябре уже будет презентация первой книги из этой серии", – рассказал он.

Помимо этого, запланирован ряд лекций, семинаров и встреч с читателями. Первую из них проведет президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына, а далее к дискуссиям будут привлекаться творческие люди и специалисты по этой теме.