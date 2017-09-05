В России может начаться выпуск ипотечных облигаций нового типа

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Недвижимость. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) готовит законопроект, которые позволит выпускать ипотечные облигации, обеспеченные кредитами, где залогом являются договоры долевого участия, сообщил журналистам гендиректор агентства Александр Плутник в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Он отметил, что в мире уже выпускаются ипотечные ценные бумаги, которые фактически обеспечены недостроенным жильём.

"Мы видим, что ипотека на недостроенное жильё надёжнее и погашается качественнее, чем ипотека на готовое жильё", — подчеркнул Плутник.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.