В Москве запустили более 80 трамваев нового поколения

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Более 80 трамваев нового поколения "Витязь-М" вышли на маршруты северо-восточного и восточного округов Москвы, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во вторник.

"Мосгортранс получил более 80 трамваев нового поколения "Витязь-М". В настоящее время они находятся на территории трамвайного депо имени Н.Э. Баумана и обслуживают шесть маршрутов, проходящие на северо-востоке и востоке столицы", — сказал Ликсутов.

Как добавили заммэра, к 2019 году количество таких трамваев в Москве достигнет 300 единиц.

Трамваи нового поколения "Витязь-М" начали следовать по городским маршрутам в марте 2017 года. Пока они обслуживают только шесть городских маршрутов. За время запуска "Витязи" перевезли более семи миллионов пассажиров.

Вагоны трамваев имеют шесть дверей, благодаря чему посадка и выход проходит быстрее. Они вмещают до 260 пассажиров, в салоне расположено 60 мест для сидения. Вагоны оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.