Роспотребнадзор работает над политикой по правам потребителей до 2030 года

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил о ходе работы по утверждению стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года, она будет осуществляться с учетом предложений участников национальной системы защиты прав потребителей и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

"Утверждение Стратегии предполагает разработку в шестимесячный срок подробного плана мероприятий по ее реализации. Указанная работа уже начата и будет осуществляться с учетом предложений участников национальной системы защиты прав потребителей и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти", — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в указанном документе дана оценка текущего состояния защиты прав потребителей в России, прописаны цели, задачи и принципы госполитики в этой области, исходя из рисков, которые несет в себе меняющийся мир.

Основными целями являются обеспечение соблюдения прав граждан на доступ к безопасным товарам и услугам; повышение уровня и качества жизни населения страны; защита интересов потребителей всех слоев населения при акцентировании внимания на социально уязвимые группы населения.

Согласно сообщению, еще одним из направлений работы на ближайшую перспективу является систематизация потребительского законодательства. Большое внимание уделено выработке системного подхода по борьбе с недобросовестными практиками со стороны продавцов, исполнителей и их посредников. Для этих целей предполагается противодействовать агрессивным методам маркетинга и нарушениям в маркировке товаров.