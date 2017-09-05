МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор и Минтруд предлагают установить запрет на отказ потребителю в заключении договоров купли-продажи, выполнении работ или оказании услуг по причинам, связанным с его состоянием здоровья, материальным положением или пожилым возрастом, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в своей колонке в газете "Известия".

"Роспотребнадзор и Минтруд уже разработали законопроект, предусматривающий особые меры защиты прав социально уязвимых категорий потребителей и административную ответственность за их нарушение. Предполагается установить запрет на отказ потребителю в заключении договоров купли-продажи, выполнении работ или оказании услуг по причинам, связанным с его состоянием здоровья, материальным положением, пожилым возрастом", — заявила Попова.

По ее словам, эти меры должны пресечь практику, когда, например, детей-инвалидов не пускают в развлекательные или спортивно-оздоровительные учреждения.

"Отдельная норма предполагает, что инвалиды по слуху или по зрению смогут в обязательном порядке получать информацию о товарах и услугах в доступной для них форме, и получение этой информации будет бесплатным. Роспотребнадзор предлагает определить повышенную административную ответственность продавца и исполнителя за обман инвалидов, пожилых и несовершеннолетних", — сказала глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что принятие законопроекта будет способствовать реализации принципа защиты социально уязвимых категорий потребителей как слабой стороны экономических отношений и позволит минимизировать количество недобросовестных действий со стороны представителей бизнеса. Роспотребнадзор продолжит работу по созданию для социально уязвимых групп граждан максимально комфортной и безопасной потребительской среды.

Попова также напомнила, что Роспотребнадзор разработал, согласовал со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и внес в правительство проект стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года. Приоритетом стратегии является решение проблем инвалидов и иных социально уязвимых потребителей, добавила Попова.