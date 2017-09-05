Кадыров поблагодарил Путина за осуждение насилия в Мьянме

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за его позицию по вопросу столкновений в Мьянме. Кадыров также разъяснил свое заявление по ситуации в этой стране.
Столкновения в Мьянме
Действия правительственных сил против боевиков привели к тому, что мирное население массово покидает районы, где идут боевые столкновения.
Ранее военные страны передали заявление, в котором говорится почти о 400 погибших в ходе столкновений. Сообщается, что уничтожено около 370 боевиков, при этом правительственные силы также понесли потери (15 человек), кроме того, боевиков обвинили в убийстве 14 мирных жителей.
Реакция российских властей
В Кремле выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме.
"Я не могу ничего сказать сейчас по этой проблеме. Мы действительно видели сообщения СМИ. Эти сообщения вызывают обеспокоенность, но, не имея реальной информации — дело в том, что сегодня целый день был посвящен работе над двусторонними российско-китайскими отношениями — я не стал бы делать какие-то выводы", — сказал Песков,
Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров со своим египетским президентом также выразил обеспокоенность в связи со столкновениями в Мьянме.
Кроме того, лидеры государств выразили надежду, что мьянманские власти возьмут ситуацию под контроль.
Комментарии Кадырова
Глава Чеченской республики призвал мировую общественность обратить внимание на столкновения в Мьянме. По его мнению, ООН ограничивается лишь выражением "озабоченности", однако этого, как считает Кадыров, недостаточно.
Кадыров также сравнил методы военных в Мьянме с надзирателями фашистских лагерей смерти и призвал соседние страны оказать помощь беженцам, а не закрывать свои границы.
Глава Чеченской республики, помимо всего прочего, выразил благодарность российскому лидеру в связи с тем, что Путин осудил насилие в Мьянме
Кроме того, он разъяснил свое заявление, которое некоторые СМИ интерпретировали как готовность Кадырова оспорить занятую Россией позицией по этому вопросу.
— "(…) А те, кто интерпретирует мои слова и насмехается над убийством невинных людей, находятся в глубокой моральной яме… Я считаю своим долгом защитить тех, кто нуждается в помощи. Выступить против несправедливости", — написал Кадыров в Telegram.
Кроме того, в столице Чеченской республики прошел митинг в поддержку мусульман-рохинджа.