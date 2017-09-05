Кадыров поблагодарил Путина за осуждение насилия в Мьянме

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за его позицию по вопросу столкновений в Мьянме. Кадыров также разъяснил свое заявление по ситуации в этой стране.

Столкновения в Мьянме

В мьянманском штате Ракхайн вооруженные силы страны проводят спецоперацию против боевиков из там проживающих народностей (рохинья), представителям которой отказывают в предоставлении мьянманского гражданства и считают нелегалами из Бангладеш. Операция была вызвана нападением боевиков-рохинджа 25 августа на полицейские посты и армейские казармы.

Действия правительственных сил против боевиков привели к тому, что мирное население массово покидает районы, где идут боевые столкновения.

Ранее военные страны передали заявление, в котором говорится почти о 400 погибших в ходе столкновений. Сообщается, что уничтожено около 370 боевиков, при этом правительственные силы также понесли потери (15 человек), кроме того, боевиков обвинили в убийстве 14 мирных жителей.

Реакция российских властей

Конфликт между рохинджа и коренным населением штата Ракхайн, исповедующим буддизм, длится многие десятки лет.

В Кремле выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме.

"Я не могу ничего сказать сейчас по этой проблеме. Мы действительно видели сообщения СМИ. Эти сообщения вызывают обеспокоенность, но, не имея реальной информации — дело в том, что сегодня целый день был посвящен работе над двусторонними российско-китайскими отношениями — я не стал бы делать какие-то выводы", — сказал Песков,

Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров со своим египетским президентом также выразил обеспокоенность в связи со столкновениями в Мьянме.

"Также президенты беседовали с глазу на глаз. В ходе двусторонней встречи с президентом Египта была затронута ситуация, которая складывается в Мьянме. И президент Путин, и президент ас-Сиси выразили крайнюю озабоченность тем, что происходит в Мьянме, осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман", — рассказал Песков.

Кроме того, лидеры государств выразили надежду, что мьянманские власти возьмут ситуацию под контроль.

Комментарии Кадырова

Глава Чеченской республики призвал мировую общественность обратить внимание на столкновения в Мьянме. По его мнению, ООН ограничивается лишь выражением "озабоченности", однако этого, как считает Кадыров, недостаточно.

Кадыров также сравнил методы военных в Мьянме с надзирателями фашистских лагерей смерти и призвал соседние страны оказать помощь беженцам, а не закрывать свои границы.

"Мы требуем наказания виновных и международного расследования преступлений против человечности", — добавил он

Глава Чеченской республики, помимо всего прочего, выразил благодарность российскому лидеру в связи с тем, что Путин осудил насилие в Мьянме

Кроме того, он разъяснил свое заявление, которое некоторые СМИ интерпретировали как готовность Кадырова оспорить занятую Россией позицией по этому вопросу.

— "(…) А те, кто интерпретирует мои слова и насмехается над убийством невинных людей, находятся в глубокой моральной яме… Я считаю своим долгом защитить тех, кто нуждается в помощи. Выступить против несправедливости", — написал Кадыров в Telegram.

Кроме того, в столице Чеченской республики прошел митинг в поддержку мусульман-рохинджа.