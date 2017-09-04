МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Правительство РФ не обсуждает с КНР строительство водопровода от Байкала до провинции Китая Ланьчжоу, китайским коллегам стоит проанализировать эффективность использования собственных ресурсов, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
"Есть много различных способов решения этой проблемы, в том числе и более экономное использование воды. Прежде чем мы говорим о поставке воды, необходимо на месте решить все вопросы, связанные с эффективностью и экономностью использования водных ресурсов. Прежде чем обсуждать, я бы предложил коллегам сначала посмотреть, какими ресурсами они обладают и как можно решить этот вопрос собственными силами, а мы в свою очередь готовы им помочь", — отметил он.
В марте ученые из Института планирования и дизайна городов и сельской местности в Китае предложили построить водопровод от озера Байкал до города Ланьчжоу. Проект предназначен для борьбы с засухой и нехваткой питьевой воды в провинции Ганьсу.
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