МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Правительство РФ не обсуждает с КНР строительство водопровода от Байкала до провинции Китая Ланьчжоу, китайским коллегам стоит проанализировать эффективность использования собственных ресурсов, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Всерьез на уровне нашего министерства, правительства, не обсуждалась. Ключевая задача, которая стоит перед нами, обеспечить стабильность водоснабжения и стабильные условия на водных объектах в нашей стране. Нас в первую очередь волнует, как снабжаются водными ресурсами наши граждане, и исходя из этого мы выстраиваем водную политику", — сказал Донской.

"Есть много различных способов решения этой проблемы, в том числе и более экономное использование воды. Прежде чем мы говорим о поставке воды, необходимо на месте решить все вопросы, связанные с эффективностью и экономностью использования водных ресурсов. Прежде чем обсуждать, я бы предложил коллегам сначала посмотреть, какими ресурсами они обладают и как можно решить этот вопрос собственными силами, а мы в свою очередь готовы им помочь", — отметил он.

В марте ученые из Института планирования и дизайна городов и сельской местности в Китае предложили построить водопровод от озера Байкал до города Ланьчжоу. Проект предназначен для борьбы с засухой и нехваткой питьевой воды в провинции Ганьсу.

Байкал — одно из величайших озер планеты, озеро "превосходных степеней": самое глубокое (1637 метра), самое древнее (около 25 миллионов лет), с самой разнообразной флорой и фауной среди пресных водоемов. Озеро обладает уникальным по объему и качеству запасом пресных вод (23,6 тысячи кубических километров — более 20% мировых запасов). С начала XXI века на Байкале наблюдается маловодье, циклический процесс, однако пока сложно сказать, когда оно закончится, и среднегодовой уровень озера начнет расти. Из-за этого в 2015 году сбросные расходы воды с Иркутского гидроузла на Ангаре, которая вытекает из озера, устанавливались на минимальной отметке.

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