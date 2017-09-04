Риски снижения уровня воды в Байкале сохраняются, заявил Донской

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Риски снижения уровня воды в Байкале ниже минимальной отметки в этом году сохраняются, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Мы выше минимального уровня, но все-таки мы вполовину меньше среднего многолетнего уровня. Маловодье в Сибири сказалось на Байкале. Несмотря на наши ожидания, мы большого прироста в этом году не увидели. Мы ожидали, что ситуация выправится, и в этом году мы ниже минимального уровня не уйдем, но риски сохраняются", — сказал Донской. "Сегодняшняя ситуация лучше, чем это было в предыдущие годы. Лучше с точки зрения проведения мероприятий на Байкале, в том числе по изъятию воды, в том числе по реагированию местных властей", — отметил он.

"Мы ожидаем, что ситуация на Байкале постепенно будет приходить в нормальную, уровень воды будет восстанавливаться", — сказал Донской. Он уточнил, что уровень воды в Байкале сейчас составляет 456,25 метров по тихоокеанской системе высот.

Согласно постановлению правительства, уровень воды в Байкале для сохранения нормальной экологической ситуации должен поддерживаться в диапазоне от 456 до 457 метров (по тихоокеанской системе высот).

Байкал — одно из величайших озер планеты, озеро "превосходных степеней": самое глубокое (1637 метра), самое древнее (около 25 миллионов лет), с самой разнообразной флорой и фауной среди пресных водоемов. Озеро обладает уникальным по объему и качеству запасом пресных вод (23,6 тысячи кубических километров — более 20% мировых запасов). С начала XXI века на Байкале наблюдается маловодье, циклический процесс, однако пока сложно сказать, когда оно закончится, и среднегодовой уровень озера начнет расти. Из-за этого в 2015 году сбросные расходы воды с Иркутского гидроузла на Ангаре, которая вытекает из озера, устанавливались на минимальной отметке.