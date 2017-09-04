В Кремле прокомментировали дело Серебренникова

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Дело Кирилла Серебренникова — резонансный вопрос и фигурирует в общественной повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

"Слушайте, это резонансный вопрос, конечно, он фигурирует в общественной повестке дня. Было бы странно его не замечать", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за делом в отношении Кирилла Серебренникова, и как относятся к тому, что ему смягчен домашний арест.

"Идет следствие, вы знаете, что у следствия есть к обвиняемому вопросы, именно к обвиняемому – не виновному, виновным его может назвать только суд, и пока эти вопросы существуют, пока на них ищут ответ, я не думаю, что тут можно добавить к тому, что уже говорили", — добавил пресс-секретарь президента России.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".